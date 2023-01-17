Продюсер Бардаш — о наркозависимости Зеленского: Его поддерживают медики, чтобы он не умер

Украинский продюсер таких музыкальных коллективов, как Quest Pistols, "Нервы", "Луна", уроженец ЛНР Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости президента Незалежной Владимира Зеленского. Мнением он поделился в интервью для проекта "Откровенно с Татаркой" блогера Лилии Абрамовой.

В беседе он сообщил, что обладает всеми доказательствами того, что украинский лидер страдает наркотической зависимостью. Кроме того, об этом говорят многие и из окружения Зеленского, кто присутствовал с ним на совещаниях, а также на вечеринках.

Украинский продюсер Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости президента Владимира Зеленского

"Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьёзные медики. Это серьёзная история, потому что он выглядит так, как если бы он "висел" четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Это (вмешательство врачей. — Прим. ред.) видно. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть", — поделился Бардаш.

Изменения в поведении президента замечают и другие люди, которые спрашивают прямо о причине его внешних изменений. Однако, как указал продюсер, Зеленский говорит о том, "что всё это от войны". Однако Бардаш убеждён, что причина в ином и конфликт к этому не имеет никакого отношения.