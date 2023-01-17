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17 января, 06:32

В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами

<p>Обнаруженные боеприпасы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/GUVDpoZO/1000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУВД по Запорожской области</a></p>

Обнаруженные боеприпасы. Обложка © Telegram / ГУВД по Запорожской области

В Запорожской области полицейские нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом сообщили в ГУВД по региону.

"Сотрудниками кинологической службы полиции с использованием служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанными в землю в лесном массиве, в окрестностях посёлка Новое Мелитопольского района", — говорится в сообщении ведомства.

В тайнике оказались девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту, три механических запала и девять килограммов тротила. В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты, в ближайшее время они будут уничтожены.

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Ранее сотрудникам уголовного розыска Васильевского района Запорожья удалось найти пакеты с мукой, начинённые взрывчатым веществом "Тетрил". 23 пачки были спрятаны в заброшенном доме, собственником которого оказался участник так называемой АТО.

Николь Вербер

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