В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами
Обнаруженные боеприпасы. Обложка © Telegram / ГУВД по Запорожской области
В Запорожской области полицейские нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом сообщили в ГУВД по региону.
"Сотрудниками кинологической службы полиции с использованием служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанными в землю в лесном массиве, в окрестностях посёлка Новое Мелитопольского района", — говорится в сообщении ведомства.
В тайнике оказались девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту, три механических запала и девять килограммов тротила. В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты, в ближайшее время они будут уничтожены.
Ранее сотрудникам уголовного розыска Васильевского района Запорожья удалось найти пакеты с мукой, начинённые взрывчатым веществом "Тетрил". 23 пачки были спрятаны в заброшенном доме, собственником которого оказался участник так называемой АТО.