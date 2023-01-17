В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами

В Запорожской области полицейские нашли тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами. Об этом сообщили в ГУВД по региону.

"Сотрудниками кинологической службы полиции с использованием служебной собаки по кличке Тор и сотрудниками Росгвардии было установлено место расположения схрона с боеприпасами, закопанными в землю в лесном массиве, в окрестностях посёлка Новое Мелитопольского района", — говорится в сообщении ведомства.

В тайнике оказались девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту, три механических запала и девять килограммов тротила. В настоящее время оружие и боеприпасы изъяты, в ближайшее время они будут уничтожены.