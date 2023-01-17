"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 06:56

У звезды "Аншлага" Сергея Дроботенко диагностировали бронхопневмонию

"Рен-ТВ": У юмориста Сергея Дроботенко выявили бронхопневмонию

<p>Юморист Сергей Дроботенко. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Юморист Сергей Дроботенко. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Российский артист, юморист "Аншлага", ведущий Сергей Дроботенко обратился к врачам за медицинской помощью. По данным "Рен-ТВ", у него выявили бронхопневмонию.

Как пишет издание, известному юмористу стало плохо в ночь на 17 января, после чего он вызвал врачей. Прибывшие медики диагностировали у него бронхопневмонию, однако артист отказался от госпитализации и решил лечиться дома. Других подробностей о состоянии здоровья Дроботенко не приводится.

Виноват иммунитет: Почему Костомаров сейчас борется с "самоубийством организма" из-за "замиксованной" пневмонии

Виноват иммунитет: Почему Костомаров сейчас борется с "самоубийством организма" из-за "замиксованной" пневмонии

Ранее в реанимацию с пневмонией попал олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров. Спортсмен был подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). Согласно последним обследованиям, у него выявили двусторонний гидроторакс.

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров