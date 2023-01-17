У звезды "Аншлага" Сергея Дроботенко диагностировали бронхопневмонию
"Рен-ТВ": У юмориста Сергея Дроботенко выявили бронхопневмонию
Юморист Сергей Дроботенко. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Российский артист, юморист "Аншлага", ведущий Сергей Дроботенко обратился к врачам за медицинской помощью. По данным "Рен-ТВ", у него выявили бронхопневмонию.
Как пишет издание, известному юмористу стало плохо в ночь на 17 января, после чего он вызвал врачей. Прибывшие медики диагностировали у него бронхопневмонию, однако артист отказался от госпитализации и решил лечиться дома. Других подробностей о состоянии здоровья Дроботенко не приводится.
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