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17 января, 07:14

В штабе теробороны ДНР подтвердили освобождение Соледара российскими силами

Информацию о том, что российские войска освободили Соледар, подтвердил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Сообщение опубликовано в телеграм-канале.

"По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", — рассказали в штабе.

Также там сообщили, что украинские бойцы обстреляли семь населённых пунктов республики из РСЗО, а также 155- и 152-миллиметровой ствольной артиллерии. В общей сложности ВСУ использовали для атаки более 200 единиц боеприпасов, добавили там.

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Лайф напоминает, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны уточнили, что российские военнослужащие заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.

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ТАСС / Гянджеви Гаджибалаев

Оксана Попова

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