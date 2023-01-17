В штабе теробороны ДНР подтвердили освобождение Соледара российскими силами
Информацию о том, что российские войска освободили Соледар, подтвердил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Сообщение опубликовано в телеграм-канале.
"По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", — рассказали в штабе.
Также там сообщили, что украинские бойцы обстреляли семь населённых пунктов республики из РСЗО, а также 155- и 152-миллиметровой ствольной артиллерии. В общей сложности ВСУ использовали для атаки более 200 единиц боеприпасов, добавили там.
Лайф напоминает, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны уточнили, что российские военнослужащие заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
ТАСС / Гянджеви Гаджибалаев