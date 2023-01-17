Шойгу: В России вырастет число полигонов для подготовки специалистов

В военных округах и новых регионах России вырастет число полигонов для подготовки специалистов, заявил в ходе совещания по вопросам увеличения численности армии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объёмы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объёмы подготовки специалистов в учебных центрах вооружённых сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счёт увеличения ёмкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объёме", — сказал он в ходе совещания по теме.

Глава ведомства отметил, что особое внимание требуется уделить вопросам комплектования войск военнослужащими-контрактниками и обеспечения своевременной подачи вооружения и спецтехники, а также других материальных средств в вооружённые силы.