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17 января, 09:57

Шойгу: В России вырастет число полигонов для подготовки специалистов

В военных округах и новых регионах России вырастет число полигонов для подготовки специалистов, заявил в ходе совещания по вопросам увеличения численности армии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил), определить объёмы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, нарастить объёмы подготовки специалистов в учебных центрах вооружённых сил в соответствии с возросшей потребностью войск (сил) за счёт увеличения ёмкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объёме", сказал он в ходе совещания по теме.

Глава ведомства отметил, что особое внимание требуется уделить вопросам комплектования войск военнослужащими-контрактниками и обеспечения своевременной подачи вооружения и спецтехники, а также других материальных средств в вооружённые силы.

Шойгу потребовал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и Ракетных войск

Шойгу потребовал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и Ракетных войск

Ранее Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в ВС России в 2023–2026 годах. В частности, речь идёт об увеличении численности армии до полутора миллионов человек.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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