Шойгу потребовал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и Ракетных войск

По распоряжению Шойгу, также будут созданы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Помимо этого, предстоит переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Шойгу поручил уделить особое внимание комплектованию войск военнослужащими по контракту.