Шойгу потребовал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и Ракетных войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал в ходе совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооружённых сил России нарастить боевую составляющую Военно-морского флота (ВМФ), Воздушно-космических сил (ВКС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
"Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", — приказал глава Минобороны.
По распоряжению Шойгу, также будут созданы армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Помимо этого, предстоит переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. Шойгу поручил уделить особое внимание комплектованию войск военнослужащими по контракту.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации и поблагодарил военных за службу. Особое внимание он обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО.