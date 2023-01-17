В Северной Осетии задержали украинского шпиона
ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона в Северной Осетии
Сотрудниками службы Федеральной безопасности задержан мужчина, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии, преступник задержан при попытке пересечь КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии.
"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО – Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП Верхний Ларс подозреваемый был задержан", — сказано в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что задержанный передавал представителям Украины данные о местоположении техники Российской армии через телеграм. Речь идёт о фото и видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчину задержали на железнодорожной станции Тверь. Подозреваемый поддерживал связь с украинским военным через интернет.
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