В Северной Осетии задержали украинского шпиона

Сотрудниками службы Федеральной безопасности задержан мужчина, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии, преступник задержан при попытке пересечь КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии.

"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО – Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП Верхний Ларс подозреваемый был задержан", — сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что задержанный передавал представителям Украины данные о местоположении техники Российской армии через телеграм. Речь идёт о фото и видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".