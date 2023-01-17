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17 января, 09:17

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона в Северной Осетии

Сотрудниками службы Федеральной безопасности задержан мужчина, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии, преступник задержан при попытке пересечь КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии.

"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО – Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП Верхний Ларс подозреваемый был задержан", — сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что задержанный передавал представителям Украины данные о местоположении техники Российской армии через телеграм. Речь идёт о фото и видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе

ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчину задержали на железнодорожной станции Тверь. Подозреваемый поддерживал связь с украинским военным через интернет.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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