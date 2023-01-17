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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 09:16

Рогов заметил признаки подготовки ВСУ к уличным боям в Запорожье

Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к уличным боям в городе Запорожье

Украинская армия ведёт подготовку города Запорожья к уличным боям, хотя раньше противник готовился к наступлению. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьёзные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сказал он.

В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами
В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой и противотанковыми минами

Рогов также сообщал, что украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области, отказавшись от наступательной тактики. Говоря об успехах российских военных в регионе, он подчеркнул, что им способствовала и изменившаяся стратегия контрбатарейной борьбы. Рогов указал, что военнослужащие ВС РФ часто работают на опережение и упреждение.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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