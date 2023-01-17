Рогов заметил признаки подготовки ВСУ к уличным боям в Запорожье

Украинская армия ведёт подготовку города Запорожья к уличным боям, хотя раньше противник готовился к наступлению. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьёзные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сказал он.