Рогов заметил признаки подготовки ВСУ к уличным боям в Запорожье
Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к уличным боям в городе Запорожье
Украинская армия ведёт подготовку города Запорожья к уличным боям, хотя раньше противник готовился к наступлению. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьёзные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сказал он.
Рогов также сообщал, что украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области, отказавшись от наступательной тактики. Говоря об успехах российских военных в регионе, он подчеркнул, что им способствовала и изменившаяся стратегия контрбатарейной борьбы. Рогов указал, что военнослужащие ВС РФ часто работают на опережение и упреждение.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo