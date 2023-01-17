Пушилин: Российские военные зачистили все высотки в Марьинке
Все высотные дома в Марьинке Донецкой Народной Республики уже зачищены и находятся под контролем российских военных. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдёт под контроль Донецкой Народной Республики", — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, в конце декабря Пушилин сообщал, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, а в начале января врио главы ДНР анонсировал скорое освобождение города, поскольку подразделения ВСУ удерживаются лишь на окраине населённого пункта.
ТАСС / Валерий Шарифулин