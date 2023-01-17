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17 января, 07:58

Пушилин: Российские военные зачистили все высотки в Марьинке

Все высотные дома в Марьинке Донецкой Народной Республики уже зачищены и находятся под контролем российских военных. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдёт под контроль Донецкой Народной Республики", — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, в конце декабря Пушилин сообщал, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, а в начале января врио главы ДНР анонсировал скорое освобождение города, поскольку подразделения ВСУ удерживаются лишь на окраине населённого пункта.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова

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