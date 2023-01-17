Захарова назвала дипломатией "политических трупов" работу ОБСЕ

ОБСЕ проводит дипломатию "политических трупов", уполномоченных не видно и не слышно, а внутри организации хорошо заметны процессы, "связанные с полной деградацией этой структуры". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Это они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс", — пояснила она.

Дипломат напомнила, что с приходом на пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейро организация перестала реагировать на материалы и документы, которые отправляются Россией. По мнению Захаровой, это доказывает кардинальные изменения в структуре и ангажированность ОБСЕ.

Она добавила, что предшественник Рибейро Арлем Дезир "был человеком, который действительно старался посмотреть на вещи объективно", так как он изучал представленные Россией свидетельства и документы перед подготовкой отчётов. Поэтому тогда ОБСЕ ещё старалась показать равноудалённость от интересов своих членов, продолжила Захарова.

"Международная организация не должна адвокатировать одному государству, она должна быть объективной", — заключила представитель МИД РФ.