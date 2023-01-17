Минюст предложил смягчить условия содержания в СИЗО

В России могут смягчить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Как сообщает РБК, соответствующие поправки в закон разработало Министерство юстиции.

Как пишет издание, предлагаемые поправки направлены на "гуманизацию уголовно-исполнительной политики". Известно, что их уже согласовали Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, а также Федеральная служба исполнения наказаний.

В частности, предлагается разрешить использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей и увеличить размер средств, которые осуждённые могут тратить на продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, авторы законопроекта считают, что нужно увеличить возраст детей, которым разрешено жить с матерью в учреждении, с трёх до четырёх лет. В пояснительной записке указано, что эта мера поспособствует сохранению родственных связей.