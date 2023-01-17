Роман Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом телеканалу "360" сообщил отец спортсмена Сергей Костомаров.

"Ничего [не изменилось]. Ждём, всё так же в стабильно тяжёлом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]", — отметил он.