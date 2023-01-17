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17 января, 08:55

Роман Костомаров остаётся в стабильно тяжёлом состоянии

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом телеканалу "360" сообщил отец спортсмена Сергей Костомаров.

"Ничего [не изменилось]. Ждём, всё так же в стабильно тяжёлом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]", — отметил он.

Костомаров рассказал, что врач связывается с семьёй по телефону каждое утро и предоставляет информацию о ходе лечения.

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Как уже писал Лайф, 10 января фигуриста доставили в реанимацию с пневмонией. Спортсмен был подключён одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). Согласно последним обследованиям, у него выявили двусторонний гидроторакс. Недавно он выступал на шоу при 25-градусном морозе, а некоторые СМИ даже писали, что спортсмен тогда болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь. Однако такую информацию его отец опроверг.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Александра Вишнякова

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