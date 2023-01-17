Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой
Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Инной Чуриковой. Обложка © Сергей Карпухин / ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть актрисы Инны Чуриковой своей личной утратой. Председатель верхней палаты парламента была поклонницей великого таланта артистки и старалась не пропускать ни одного спектакля с её участием.
"И я не забуду её глаза. Там всё. Там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там её женская красота", — сказала Матвиенко, прибывшая на церемонию прощания с артисткой.
Напомним, актриса Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Народную любовь она снискала благодаря фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Президент России Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей для всех. Прощание с народной артисткой СССР проходит сегодня, 17 января, в храме Христа Спасителя.