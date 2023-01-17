Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть актрисы Инны Чуриковой своей личной утратой. Председатель верхней палаты парламента была поклонницей великого таланта артистки и старалась не пропускать ни одного спектакля с её участием.

"И я не забуду её глаза. Там всё. Там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там её женская красота", — сказала Матвиенко, прибывшая на церемонию прощания с артисткой.