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17 января, 08:45

Валентина Матвиенко назвала смерть Инны Чуриковой личной утратой

<p>Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Инной Чуриковой. Обложка © Сергей Карпухин / ТАСС</p>

Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Инной Чуриковой. Обложка © Сергей Карпухин / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть актрисы Инны Чуриковой своей личной утратой. Председатель верхней палаты парламента была поклонницей великого таланта артистки и старалась не пропускать ни одного спектакля с её участием.

"И я не забуду её глаза. Там всё. Там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там её женская красота", — сказала Матвиенко, прибывшая на церемонию прощания с артисткой.

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Напомним, актриса Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Народную любовь она снискала благодаря фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Президент России Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей для всех. Прощание с народной артисткой СССР проходит сегодня, 17 января, в храме Христа Спасителя.

Александра Вишнякова

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