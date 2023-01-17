"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 08:45

Ахеджакова, Поргина и Матвиенко пришли на церемонию прощания с Инной Чуриковой

В Москве проходит церемония прощания с Инной Чуриковой

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая 14 января скончалась на 80-м году жизни. Проститься с актрисой пришло множество людей, которые с трудом сдерживали эмоции.

Церемония прощания с Инной Чуриковой. Видео © LIFE

Церемония началась в 11:00 по московскому времени в храме Христа Спасителя. В храме установили гроб с телом артистки, цветы и венки, которые принесли коллеги, родные и близкие, а также поклонники её творчества.

Проводить актрису в последний путь пришли в том числе звезда фильма "Служебный роман" Лия Ахеджакова, заслуженная артистка России Людмила Поргина, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов и многие другие.

"Кровоточит всё": Муж Инны Чуриковой рассказал о своей боли из-за смерти актрисы

"Кровоточит всё": Муж Инны Чуриковой рассказал о своей боли из-за смерти актрисы

Как уже писал Лайф, актриса Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет. Трагичная новость потрясла российское общество. Многие деятели культуры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой. Так, например, президент РФ Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров