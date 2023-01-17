В Сети набросились на жену Зеленского, заподозрив в слишком роскошном образе жизни

Британцы считают, что жена президента Украины Елена Зеленская подозрительно роскошно живёт для представительницы страны, "страдающей от агрессии России". Читатели британского издания Daily Mail оставили гневные комментарии под новостью о её поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Годовое членство ВЭФ стоит 52 000 долларов. Билет в Давос — 19 000 долларов + НДС. А ещё проезд и расходы. Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни", — возмутился shaun1976.

Пользователи уверены, что Зеленская вновь начнёт просить оружие для Украины. И она его получит, ведь "это Давос, где не желают миру ничего, кроме зла", прокомментировал Ur Rumbled. Семья Зеленских живёт по-царски, добавил Oli.2020. По его словам, супруга украинского лидера не забудет пройтись по магазинам после форума, а то куда ещё тратить деньги налогоплательщиков Великобритании.

"Её страна находится в состоянии войны. Её муж — президент. Она — законная цель. Как ей удалось благополучно сесть на самолёт и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для Vogue, появление на церемонии вручения премии "Оскар" и визиты мировых чиновников и знаменитостей?" — задался вопросами Beverly PaleMoon.