В Индии началось производство российских автоматов АК-203

Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооружённых сил Индии. Как уточнили в "Рособоронэкспорте", в планах заложена 100-процентная локализация производства этого вида оружия.

"Модель сочетает в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики, это один из лучших образцов в мире", — рассказал об автомате гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, добавив, что с запуском серийного производства АК-203 индийским силовикам начнёт поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие.

В будущем совместное предприятие может увеличить объём производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.