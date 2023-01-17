В Индии началось производство российских автоматов АК-203
Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооружённых сил Индии. Как уточнили в "Рособоронэкспорте", в планах заложена 100-процентная локализация производства этого вида оружия.
"Модель сочетает в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики, это один из лучших образцов в мире", — рассказал об автомате гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, добавив, что с запуском серийного производства АК-203 индийским силовикам начнёт поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие.
В будущем совместное предприятие может увеличить объём производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.
А ранее концерн "Калашников" сообщил об увеличении объёма выпуска стрелкового оружия на 40% в 2022 году. Такой показатель достигнут за счёт экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия.
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