"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 08:11

Минобороны РФ получило партию новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"

Российская армия получила партию самозарядных пистолетов 6П72 "Удав" калибра девять миллиметров от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию девятимиллиметровых самозарядных пистолетов 6П72. Пистолет был разработан в ЦНИИточмаше в рамках ОКР "Удав", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Армия России задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

А ранее Министерство обороны РФ получило от "Уралвагонзавода" новую партию танков Т-90М "Прорыв". Компания завершила выполнение очередного контракта на поставку бронетехники. В честь завершения годового плана производства на корпус машин даже установили небольшую ёлочку.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров