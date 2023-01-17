Минобороны РФ получило партию новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"

Российская армия получила партию самозарядных пистолетов 6П72 "Удав" калибра девять миллиметров от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках выполнения гособоронзаказа поставил Министерству обороны России очередную партию девятимиллиметровых самозарядных пистолетов 6П72. Пистолет был разработан в ЦНИИточмаше в рамках ОКР "Удав", — говорится в сообщении пресс-службы компании.