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17 января, 07:49

В России предложили сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников

Петербургский депутат Крупник предложил сократить максимальный испытательный срок для сотрудников

В России могут сократить максимальный испытательный срок при приёме на работу. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передаёт RT.

Обращение уже направлено на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Как объяснил депутат, поводом для данной инициативы послужило множество обращений граждан по этому вопросу. Дело в том, что согласно закону испытательный срок может длиться до трёх месяцев. Многие наниматели используют эту возможность "по полной" и ущемляют рабочих в финансовом плане, что наблюдается и на рядовых должностях.

Парламентарий объяснил, что, как правило, работодатели оценивают профессиональные качества ещё во время написания им тестового задания или на собеседовании. А испытательный срок на рядовых позициях является лишней мерой, которая негативно влияет на эмоциональное состояние сотрудника.

"В данной связи прошу Вас оценить возможность корректировки трудового законодательства в части снижения максимального периода испытательного срока при приёме на работу до одного месяца (за исключением руководящих должностей и ряда профессий, требующих высокой квалификации соискателя)", — подчеркнул депутат.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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