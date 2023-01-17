Юрист рассказал, что полагается пассажиру при задержке авиарейса
Юрист Шалоносов: При задержке вылета пассажиру полагается питание, напитки и гостиница
Если вылет самолёта переносится, то пассажир вправе рассчитывать на питание, напитки и место в гостинице. На каких условиях авиакомпания предоставит всё это, рассказал в интервью радио Sputnik юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.
"Всё зависит от времени суток и обстоятельств. Ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днём — после восьми часов задержки. При этом запрещено размещать в одном номере разнополых граждан и не известных друг другу граждан", — пояснил он.
Горячее питание или сертификат на его покупку полагаются при задержке более четырёх часов, а после двух часов — только прохладительные напитки. Шалоносов предупредил, что авиакомпания должна будет купить пассажиру новый билет, если из-за переноса рейса тот не успел на другой самолёт или на морское судно.
"Если пассажир находится на грани срыва следующего стыковочного рейса, он вправе отказаться от авиаперелёта, уведомив об этом авиакомпанию, и получить назад денежные средства", — добавил эксперт.
Если же пассажир приобретал не билет, а целый туристический продукт, например с отелем, то возмещать расходы при задержке рейса будет туроператор, а не перевозчик, разъяснил специалист. Также, напомнил он, во многих случаях возможны выплаты по страховым полисам.
"Страховка возможна, но исключает возмещение денежных средств, если произошли погодные изменения, если нарушена безопасность в аэропорту, например, аэропорт эвакуируют. Или если что-то случилось с кем-то из пассажиров — и его экстренно снимают с рейса. В остальных случаях страховая компания производит выплаты при задержке рейса", — сказал собеседник издания.
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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин