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17 января, 07:23

Салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит у Петропавловской крепости 18 января

18 января Санкт-Петербург отметит значимую дату в истории — юбилейные 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Западный военный округ, в честь этого события в городе прогремит праздничный салют.

Мероприятие состоится в 21:00. На Большом пляже Петропавловской крепости будут установлены батареи фейерверочных установок. Гости и жители Северной столицы смогут наблюдать залпы из двенадцати орудий.

Также известно, что предварительно участок обследуют. Кроме того, полиция обеспечит пропускной режим.

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Ранее Лайф рассказал, как украсят Санкт-Петербург к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. К празднику начали готовиться заранее, "отдавая дань уважения тому подвигу, который впечатан генетическим кодом в душу каждого петербуржца". Поздравления горожан с памятной датой разместят на объектах наружной рекламы, а также в наземном транспорте и метрополитене.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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