Салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит у Петропавловской крепости 18 января

18 января Санкт-Петербург отметит значимую дату в истории — юбилейные 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Западный военный округ, в честь этого события в городе прогремит праздничный салют.

Мероприятие состоится в 21:00. На Большом пляже Петропавловской крепости будут установлены батареи фейерверочных установок. Гости и жители Северной столицы смогут наблюдать залпы из двенадцати орудий.

Также известно, что предварительно участок обследуют. Кроме того, полиция обеспечит пропускной режим.