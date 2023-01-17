Пьяный дебошир обиделся на экипаж и "заминировал" вылетавший из Красноярска в Таиланд самолёт

В Красноярском аэропорту нетрезвый пассажир устроил переполох угрозами взорвать самолёт, отправляющийся в Таиланд. Лайф узнал у очевидца подробности инцидента.

"Он просто напился, зашёл в самолёт и начал дебоширить, закусился с кем-то из пассажиров. Его начали выводить. Он понял, что не полетит, и тогда сказал, что самолёт заминирован, он всех взорвёт, и мы не долетим", — пояснил Александр.

В красноярском аэропорту пассажир угрожал взорвать самолёт. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры из аэропорта, где расстроенные пассажиры вынуждены с вещами покинуть борт рейса Красноярск – Пхукет, чтобы вновь пройти процедуру досмотра. Также видно, что на место были вызваны кинологи с собаками для тщательной проверки воздушного судна.

Кинологи с собаками в аэропорту Красноярска. Фото © LIFE

Задержка составила около четырёх часов. Как рассказали Лайфу в самом аэропорту, вылет был запланирован на 10:20 по местному времени. Из-за дебошира лайнер был окончательно готов к вылету лишь в 14:00. Сейчас экипаж ждёт разрешения на взлёт, пассажиры уже в самолёте, а нарушителем занимается полиция.