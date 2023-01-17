Вышедшая из себя сотрудница Ozon обматерила клиентов и в истерике ударила ребёнка

В Нижнем Новгороде сотрудница пункта выдачи заказов Ozon отказалась выдавать оплаченный товар клиентам, обложила их крепким словцом, после чего кинулась с кулаками на ребёнка и разбила ему губу. Всё произошедшее посетители записали на видео, которое есть в распоряжении Лайфа.

Сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде обложила матом клиентов и напала с кулаками на ребёнка. Видео © LIFE

Жительница Нижнего Новгорода пришла за оплаченным товаром вместе с матерью и сыном, но посылка оказалась с ограничением по возрасту, и сотрудница пункта выдачи Ozon отдать её без предъявления документов отказалась. Внезапно из миловидной девушки с косичкой она превратилась в настоящую фурию, словарному запасу которой позавидовали бы многие уголовники. Она начала крыть клиентов трёхэтажным матом, орать и выгонять их. При этом девушку не смущало присутствие пожилой матери клиентки и её маленького сына, который всё это время просил не кричать на маму. Успокоить работницу пункта выдачи не могли и другие люди, которые с ужасом наблюдали за происходящим.

Попытки успокоить разъярённую сотрудницу не увенчались успехом, и женщина решила вызвать полицию. Это ещё сильнее вывело продавщицу, и она кинулась на клиентов с кулаками, однако досталось лишь маленькому мальчику, которому она разбила губу. Ситуацию клиентка снимала на телефон, что и стало доказательством её правоты. На вопиющий случай отреагировали и в самой компании, принесли извинения и сообщили, что девушка у них уже не работает.

"Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений. Компания Ozon приносит извинения клиентам. Мы осуждаем поведение оператора пункта и незамедлительно приняли меры, на данный момент сотрудник больше не работает в пункте", — рассказали Лайфу в пресс-службе компании.