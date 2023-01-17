Мурашко: Пандемия коронавируса оказала влияние на репродуктивное здоровье россиян

Пандемия коронавируса отразилась на репродуктивном здоровье россиян, поэтому важно продолжать работу по вакцинации мужчин и женщин при планирования ими детей, а также беременных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остаётся актуальным вопросом", — сказал он на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.