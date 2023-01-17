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17 января, 09:09
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Президент Вьетнама ушёл в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку 17 января. Об этом сообщил портал "Ви-эн экспресс".

Издание уточняет, что отставку уже утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.

Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. Он был избран на должность на 11-й сессии Национального собрания XIV созыва. До этого Нгуен Суан Фук был премьер-министром страны с 2016 по 2021 год.

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А ранее в отставку с поста министра обороны Германии ушла Кристина Ламбрехт. Прошение министра одобрил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Решение о преемнике будет принято в ближайшее время.

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ТАСС / EPA / LILLIAN SUWANRUMPHA

Александра Вишнякова

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