Президент Вьетнама ушёл в отставку
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушёл в отставку 17 января. Об этом сообщил портал "Ви-эн экспресс".
Издание уточняет, что отставку уже утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.
Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. Он был избран на должность на 11-й сессии Национального собрания XIV созыва. До этого Нгуен Суан Фук был премьер-министром страны с 2016 по 2021 год.
А ранее в отставку с поста министра обороны Германии ушла Кристина Ламбрехт. Прошение министра одобрил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Решение о преемнике будет принято в ближайшее время.
ТАСС / EPA / LILLIAN SUWANRUMPHA