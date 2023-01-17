Арестович увольняется из-за скандала после его признания о доме в Днепропетровске
Арестович написал заявление об отставке из-за скандала после его слов о доме в Днепропетровске
Алексей Арестович. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении с поста в связи с травлей на родине из-за признания в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за системы ПВО Незалежной.
Фото © © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — объявил он в своих соцсетях и опубликовал фото документа.
Ранее Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям — очевидным или замаскированным.