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17 января, 09:10
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Арестович увольняется из-за скандала после его признания о доме в Днепропетровске

Арестович написал заявление об отставке из-за скандала после его слов о доме в Днепропетровске

<p>Алексей Арестович. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович</p>

Алексей Арестович. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении с поста в связи с травлей на родине из-за признания в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за системы ПВО Незалежной.

Фото © © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович

Фото © © Facebook (запрещён в РФ) / Алексей Арестович

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — объявил он в своих соцсетях и опубликовал фото документа.

Рада собирает подписи за увольнение Арестовича из-за правды о работе украинской ПВО

Рада собирает подписи за увольнение Арестовича из-за правды о работе украинской ПВО

Ранее Кремль напомнил про признание Киева о причине обрушения дома в Днепропетровске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям — очевидным или замаскированным.


Андрей Бражников

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