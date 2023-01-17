Шойгу анонсировал масштабные изменения в ВС России с 2023 по 2026 год
Масштабные изменения в Российской армии, в том числе увеличение её численности до полутора миллионов человек, произойдут с 2023 по 2026 год. Такое заявление по итогам совещания Минобороны по данной теме сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
"Масштабные изменения состава вооружённых сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих (видами вооружённых сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск вооружённых сил) принятия соответствующих компетентных решений", — цитирует его пресс-служба ведомства.
Ранее Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне проведения СВО и поблагодарил военных за службу. Также глава оборонного ведомства заслушал доклад её командующего — генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.