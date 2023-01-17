Почему казаков в XVI веке называли окраинцами и при чём тут Украина: Разбираем историю

Доктор исторических наук, директор Института истории и международных отношений Южного федерального университета Мария Пономарёва в беседе с Лайфом объяснила, откуда появилось слово "украинцы". Как оказалось, это синоним слова "окраинцы", которым называли охранявших российские рубежи казаков.

"Слово "укра́ина" было синонимом слова "окраина" — приграничная область, земля у края княжества (разбор лингвиста Андрея Зализняка). Чёткого обозначения территория не имела, включала с XII до XIV вв. Киевское, Переяславское, отчасти Черниговское княжества, частично была Подольская земля. В XIV веке находилась под властью Литвы, Люблинской унии (1569 г.), в том числе Польши", — пояснила историк.

Самое распространённое понятие о казаках в источниках появилось с возникновением военизированных сообществ на границе России, южной окраине Речи Посполитой на Украине. Оно стало широко известно в мире во второй половине XVI в., прежде всего в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. С этого момента началось непосредственное развитие казачества. В южных русских окраинных землях началось формирование слоёв свободных людей, готовых уходить за пределы засечной черты для занятия промыслами в бассейне Дона. Так, постепенно наименование казаков стало применяться и к выходцам из южных русских земель.

По словам Пономарёвой, распространение на них понятия о казаках отразилось в отписке 1546 г. от путивльского наместника Троекурова. Он писал, что "ныне на Поле казаков много, и черкасцов, и кыян, и твоих государевых, вышли на Поле изо всех украин". Кроме того, среди них были и люди с земель, находившихся под властью московского государя. При этом русские власти отвечали ногайским князьям, что "на поле ходят казаки многие — казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки. А и наших украин казаки, с ними смешався, ходят". Несмотря на разное происхождение, все они действовали сообща.

Однако в связи с международной обстановкой на стыке интересов "Руси, Литвы, Польши, Турции и Крыма" украинское казачество испытывало особые исторические трудности. Историк Василий Ключевский считал, что роль казачества на Днепре "сообщила ему историческое значение". При этом его марксист Михаил Покровский связывал начало казачества в Украине с колонизацией. В своих трудах он соединил в одно целое социальные и культурно-религиозные предпосылки, однако считал, что до конца XVI в. Украина не знала национальной и религиозной борьбы.

Ещё одной территорией возникновения казачьего сообщества стали низовья Днепра, где на рубеже XV–XVI вв. начала складываться Запорожская Сечь как центр украинских казаков. Они не жили там постоянно, но после боевых походов возвращались в свои города и сёла, поэтому территорией распространения казачества становилась значительная часть Украины в составе Великого княжества Литовского, а с 1569 г., после Люблинской унии, в составе Речи Посполитой.

В XVII в. за территорией расположения казачьих городков Войска Донского в документальных источниках утвердилось понятие "казачий присуд", или территория, где действовало войсковое право. В 1667 г. левобережная часть перешла Москве (Малороссия), а правобережная — Украине (территории в составе Речи Посполитой). К слову, многие историки приводили в своих трудах значение "Украины" как окраинных земель, расположенных на границе польского государства.

Произошедший во время революционных событий начала XX века подъём украинского национального движения привёл к тому, что люди начали усматривать идеологический смысл в конструкциях, которые изначально не несли какой-либо идейной нагрузки. Так, например, "на Украине" стало символом братства, особых отношений между двумя народами, а "в Украине" подчёркивало независимость украинцев. Второй вариант не вписывался в рамки национальной политики СССР, в результате чего первая конструкция стала единственным нормативным написанием в советской стране.

"В русском языке на Украине конструкция "в Украине" воспринималась как лингвистически более соответствующая статусу Украины в качестве независимого государства, в то время как конструкция "на Украине" — "на окраине" — показывала территориальную конструкцию (на окраине государства)", — заключила собеседница Лайфа.