Три депутата "Единой России" продлили трёхмесячные контракты и остались в зоне СВО

"Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков. Парни практически одновременно написали заявления о добровольной мобилизации, вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области, вместе служат в БАРС "Каскад". Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу", — написал он в телеграм-канале.

Ранее в "Единой России" предложили создать "одно окно" для сбора данных от военных и тех, кто готов помогать. По его словам, многие люди хотят поддержать солдат, но не знают, на какую помощь есть запрос и куда обратиться. Так, например, волонтёры связали много носков, они могут помогать на кухне и с уборкой в госпиталях, готовы ухаживать за ранеными или заниматься с детьми мобилизованных.