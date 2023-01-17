Три депутата "Единой России" продлили трёхмесячные контракты и остались в зоне СВО
Турчак рассказал, что депутаты "Единой России" продлевают контракты и остаются в зоне СВО
Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" продлили контракты и остались в зоне СВО. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", отправившиеся добровольцами в зону спецоперации, продлевают трёхмесячные контракты и остаются на фронте. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Вслед за депутатом Госдумы Сергеем Соколом решение продолжить службу принял и наш товарищ Олег Голиков. Парни практически одновременно написали заявления о добровольной мобилизации, вместе проходили обучение и слаживание в Ростовской области, вместе служат в БАРС "Каскад". Это уже полноценная боевая команда, доставившая немало неприятных сюрпризов врагу", — написал он в телеграм-канале.
Также депутат Евгений Первышов решил остаться на передовой, несмотря на окончание контракта, добавил Турчак. Он подчеркнул, что "все ушедшие в зону СВО — настоящие мужики".
Ранее в "Единой России" предложили создать "одно окно" для сбора данных от военных и тех, кто готов помогать. По его словам, многие люди хотят поддержать солдат, но не знают, на какую помощь есть запрос и куда обратиться. Так, например, волонтёры связали много носков, они могут помогать на кухне и с уборкой в госпиталях, готовы ухаживать за ранеными или заниматься с детьми мобилизованных.