Башня Гены и дендрарий: Названы города – места съёмок фильма "Чебурашка"

Сочи, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки — четыре совершенно разных города, которые объединяет одно. Именно в них были сняты сцены для нашумевшего фильма "Чебурашка", причём локации доступны для всех поклонников ушастого героя. Телеканал "Москва 24" рассказал, как до них добраться из столицы.

Так, например, съёмки проводились в дендрарии Сочинского национального парка. Это один из самых красивых парков в стране. Некоторые даже называют его настоящим музеем под открытым небом. Также в фильме можно заметить санаторий Орджоникидзе, на территории которого был построен дом Гены. В кадр он попал не целиком, захватили лишь башню и зимний сад. Из Москвы в Сочи можно долететь на самолёте, заплатив за билет от пяти тысяч рублей. Путь в одну сторону займёт около четырёх часов.

В Кисловодске съёмочная группа поработала на Курортном бульваре. Снимали момент с кучей апельсинов, для которого потребовалось без малого шесть тонн цитрусовых. Город в Ставропольском крае давно пользуется большой популярностью у туристов, однако совсем не подойдёт для "суетологов". Там довольно тихо даже в разгар сезона, главными достопримечательностями являются природа и минеральные источники. Чтобы добраться из Москвы до Кисловодска, придётся также потратить около пяти тысяч рублей. В сумму входит прямой перелёт до Минеральных Вод и обратно, а также билет на электричку до Кисловодска.

Ещё несколько сцен были сняты в Пятигорске, а именно в парке "Цветник" и в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Причём на экранах появились и сами жители города, которые снялись в массовке на "фестивале шоколада". Город также знаменит своими лечебными достопримечательностями и прекрасными пейзажами. Чтобы доехать туда из Москвы, снова придётся долететь до Минеральных Вод и около 40 минут потрястись в электричке.

А в Ессентуках Гена на мотороллере промчался по улице Анджиевского. Вообще, город знаменит своими монолитными колоннами, расположенными у главного входа в Курортный парк, и аллеями с каскадными лестницами. Из Москвы можно добраться всё по той же схеме: долететь на самолёте до Минвод и пересесть на электричку до Ессентуков.