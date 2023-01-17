Стало известно имя кандидата на пост министра обороны ФРГ вместо скандальной Ламбрехт
Spiegel узнал имя кандидата на должность нового министра обороны ФРГ
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Министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус возглавит Минобороны Германии вместо Кристины Ламбрехт. Об этом сообщил во вторник журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Борис Писториус занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года. До этого, с 2006 по 2013 год, он был мэром города Оснабрюк. Официально о его назначении министром обороны пока не объявляли.
Напомним, Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца освободить её от занимаемой должности, хотя слухи о готовящейся отставке появились ещё неделю назад. Увольнению министра предшествовала целая череда скандалов, последним из которых стало обращение Ламбрехт к гражданам страны в преддверии Нового года. В нём она на фоне праздничных салютов заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и о том, как получила "много особых впечатлений".