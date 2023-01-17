Стало известно имя кандидата на пост министра обороны ФРГ вместо скандальной Ламбрехт

Борис Писториус занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года. До этого, с 2006 по 2013 год, он был мэром города Оснабрюк. Официально о его назначении министром обороны пока не объявляли.

Напомним, Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца освободить её от занимаемой должности, хотя слухи о готовящейся отставке появились ещё неделю назад. Увольнению министра предшествовала целая череда скандалов, последним из которых стало обращение Ламбрехт к гражданам страны в преддверии Нового года. В нём она на фоне праздничных салютов заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и о том, как получила "много особых впечатлений".