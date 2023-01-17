"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 09:24

В России появятся два новых военных округа, заявил Шойгу

Шойгу: В России создадут Московский и Ленинградский военные округа

В России, в связи с увеличением численности вооружённых сил и в рамках работы по обеспечению безопасности страны, будет создано два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании.

Как заявил Шойгу, глава государства Владимир Путин принял решение по увеличению численности Российских вооружённых сил до 1,5 миллиона человек, о необходимости которой ранее заявлял сам министр. Однако, чтобы увеличить безопасность страны, необходимо также и создать новые военные округа, продолжил он.

"Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счёт усиления ключевых структурных компонентов вооружённых сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооружённых сил — Московский и Ленинградский военные округа", — сказал министр.

Напомним, в настоящее время существует пять военных округов: Западный, Центральный, Восточный, Южный и Северный.

Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ведомства на 2023 год. По его словам, армия намерена совершенствовать беспилотники, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия систем ПВО для повышения боевых возможностей ВКС.

Обложка ©

Kremlin.ru

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров