Глава СВР Нарышкин счёл невозможным "возвращение" Украиной Крыма

"Это невозможно", — сказал он в беседе с ТАСС. Так Нарышкин прокомментировал планы Киева "вернуть" полуостров в состав Незалежной.

На Украине давно ходят разговоры о "возвращении" Крыма в состав страны. Однако это не более чем разговоры, уверены и в России, и на Западе. Так, например, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг недавно заявил, что "возвращение" Донбасса и Крыма является для Украины нереалистичной задачей, поскольку сейчас Киеву необходимо правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов.