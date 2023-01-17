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17 января, 09:29

Глава СВР Нарышкин счёл невозможным "возвращение" Украиной Крыма

Так называемое возвращение Крыма Украиной невозможно. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Это невозможно", — сказал он в беседе с ТАСС. Так Нарышкин прокомментировал планы Киева "вернуть" полуостров в состав Незалежной.

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На Украине давно ходят разговоры о "возвращении" Крыма в состав страны. Однако это не более чем разговоры, уверены и в России, и на Западе. Так, например, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг недавно заявил, что "возвращение" Донбасса и Крыма является для Украины нереалистичной задачей, поскольку сейчас Киеву необходимо правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Максим Плетнёв

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