В Крыму назвали "бредом обкурившихся наркоманов" требование Киева о возврате квартир
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир и выдаче авторов спецоперации бредом
Украинские власти в очередной раз несут бред. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал позицию Киева, что мира не будет, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".
"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остаётся только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал он.
По его словам, наступивший год может стать последним для Украины как для государства. А всех представителей киевского режима, "этих кровожадных чудовищ", ждёт трибунал, подчеркнул Гемпель.
Ранее немецкий политолог заявил, что для Украины "возвращение" Донбасса и Крыма является нереалистичной задачей, поэтому Киеву следует правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов.
ТАСС / Сергей Мальгавко