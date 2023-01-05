В Крыму назвали "бредом обкурившихся наркоманов" требование Киева о возврате квартир

Украинские власти в очередной раз несут бред. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал позицию Киева, что мира не будет, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".

"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остаётся только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал он.

По его словам, наступивший год может стать последним для Украины как для государства. А всех представителей киевского режима, "этих кровожадных чудовищ", ждёт трибунал, подчеркнул Гемпель.