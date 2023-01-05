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5 января, 14:52

В Крыму назвали "бредом обкурившихся наркоманов" требование Киева о возврате квартир

В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир и выдаче авторов спецоперации бредом

Украинские власти в очередной раз несут бред. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал позицию Киева, что мира не будет, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".

"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остаётся только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", сказал он.

По его словам, наступивший год может стать последним для Украины как для государства. А всех представителей киевского режима, "этих кровожадных чудовищ", ждёт трибунал, подчеркнул Гемпель.

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Ранее немецкий политолог заявил, что для Украины "возвращение" Донбасса и Крыма является нереалистичной задачей, поэтому Киеву следует правильно расставить приоритеты ради эффективного использования оставшихся ресурсов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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