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17 января, 09:31

Нарышкин не исключил новой встречи с главой ЦРУ Бёрнсом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин допустил проведение новой встречи с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. До этого главы СВР и ЦРУ встречались в ноябре в Анкаре.

"Возможно", — заявил Нарышкин в беседе с ТАСС, уточнив, что сроки вероятных переговоров стороны могут определить "по договорённости".

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Напомним, о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова

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