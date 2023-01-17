Нарышкин не исключил новой встречи с главой ЦРУ Бёрнсом
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин допустил проведение новой встречи с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. До этого главы СВР и ЦРУ встречались в ноябре в Анкаре.
"Возможно", — заявил Нарышкин в беседе с ТАСС, уточнив, что сроки вероятных переговоров стороны могут определить "по договорённости".
Напомним, о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © ТАСС / Zuma