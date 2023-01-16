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15 января, 21:43

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России превысили 4 миллиарда рублей

Российские кассовые сборы фильма "Чебурашка", премьера которого состоялась 1 января 2023 года, превысили четыре миллиарда рублей. Эта информация опубликована на портале Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

На 15 января общие кассовые сборы составляют 4 010 478 753 рубля — такое значение ещё больше укрепляет лидерство "Чебурашки" как самого кассового фильма за всю историю отечественного проката.

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Второе и третье место занимают картина "Холоп" Клима Шипенко и лента "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что одной из причин успеха "Чебурашки" стала низкая конкуренция в кинотеатрах. При этом он отметил отличную режиссёрскую работу Дмитрия Дьяченко и компьютерную графику, которая, по его словам, хоть и хуже, чем в "Аватаре", но для отечественного кино вполне неплоха.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Юлия Коновалова

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