Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России превысили 4 миллиарда рублей

Российские кассовые сборы фильма "Чебурашка", премьера которого состоялась 1 января 2023 года, превысили четыре миллиарда рублей. Эта информация опубликована на портале Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

На 15 января общие кассовые сборы составляют 4 010 478 753 рубля — такое значение ещё больше укрепляет лидерство "Чебурашки" как самого кассового фильма за всю историю отечественного проката.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что одной из причин успеха "Чебурашки" стала низкая конкуренция в кинотеатрах. При этом он отметил отличную режиссёрскую работу Дмитрия Дьяченко и компьютерную графику, которая, по его словам, хоть и хуже, чем в "Аватаре", но для отечественного кино вполне неплоха.