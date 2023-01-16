Кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России превысили 4 миллиарда рублей
Российские кассовые сборы фильма "Чебурашка", премьера которого состоялась 1 января 2023 года, превысили четыре миллиарда рублей. Эта информация опубликована на портале Единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
На 15 января общие кассовые сборы составляют 4 010 478 753 рубля — такое значение ещё больше укрепляет лидерство "Чебурашки" как самого кассового фильма за всю историю отечественного проката.
Второе и третье место занимают картина "Холоп" Клима Шипенко и лента "Аватар" Джеймса Кэмерона.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что одной из причин успеха "Чебурашки" стала низкая конкуренция в кинотеатрах. При этом он отметил отличную режиссёрскую работу Дмитрия Дьяченко и компьютерную графику, которая, по его словам, хоть и хуже, чем в "Аватаре", но для отечественного кино вполне неплоха.
ТАСС / Антон Новодережкин