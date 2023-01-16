Минск хочет договориться с Россией о рефинансировании долга

Минск планирует обсудить с Москвой вопрос рефинансирования внешнего долга, так как выйти на западный рынок заимствований из-за санкций не получится. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селивёрстов.

"Момент, с которым надо определяться [в переговорах с РФ] в начале – конце года, — это рефинансирование наших долгов, взаимоотношения с нашими долговыми партнёрами. Традиционно у нас более 70% — это коллеги из РФ. Поэтому необходимо с ними обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствования там у нас не получится", — пояснил министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Селивёрстов добавил, что невозможность выхода в этом году на западный рынок заимствований не особо пугает Минск, так как республика всё время это делала на российском рынке. Также министр отметил, что предварительные договорённости на уровне глав государств уже есть, предстоит их официально оформить. Речь идёт именно о рефинансировании долга, а не о новых заимствованиях, подытожил политик.