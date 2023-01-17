Путин и патриарх Кирилл прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой
Путин, Мишустин, Медведев и патриарх Кирилл прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой в храм Христа Спасителя.
Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Церемония, как ранее сообщал Лайф, проходит во вторник в храме Христа Спасителя.
Ранее глава государства выразил соболезнования в связи со смертью актрисы, заметив, что это огромная потеря для всей страны. А патриарх Кирилл вспоминал о Чуриковой как о талантливой актрисе, которую знают и любят миллионы россиян.
Напомним, что Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.
ТАСС / Сергей Карпухин