Путин и патриарх Кирилл прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой

Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Церемония, как ранее сообщал Лайф, проходит во вторник в храме Христа Спасителя.