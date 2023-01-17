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17 января, 09:36

Путин и патриарх Кирилл прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой

Путин, Мишустин, Медведев и патриарх Кирилл прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой в храм Христа Спасителя.

Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Церемония, как ранее сообщал Лайф, проходит во вторник в храме Христа Спасителя.

Ахеджакова, Поргина и Матвиенко пришли на церемонию прощания с Инной Чуриковой

Ахеджакова, Поргина и Матвиенко пришли на церемонию прощания с Инной Чуриковой

Ранее глава государства выразил соболезнования в связи со смертью актрисы, заметив, что это огромная потеря для всей страны. А патриарх Кирилл вспоминал о Чуриковой как о талантливой актрисе, которую знают и любят миллионы россиян.

Напомним, что Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Марина Калегина

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