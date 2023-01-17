Софи Лорен потрясена смертью давней соперницы Джины Лоллобриджиды

Итальянская актриса Софи Лорен высказалась по поводу смерти коллеги Джины Лоллобриджиды. В беседе с изданием Deadline она заявила, что "глубоко потрясена и опечалена" этой новостью.

Двух этих итальянских актрис долгое время считали соперницами, так как обе являлись самыми популярными и красивыми артистками послевоенных лет. Кроме того, Лорен и Лоллобриджида часто конкурировали за роли в фильмах.

Как пишет издание, в 2015 году Лоллобриджида призналась, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным".