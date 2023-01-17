Софи Лорен потрясена смертью давней соперницы Джины Лоллобриджиды
Актрисы Софи Лорен и Джина Лоллобриджида в 1954 году. Обложка © Getty Images
Итальянская актриса Софи Лорен высказалась по поводу смерти коллеги Джины Лоллобриджиды. В беседе с изданием Deadline она заявила, что "глубоко потрясена и опечалена" этой новостью.
Двух этих итальянских актрис долгое время считали соперницами, так как обе являлись самыми популярными и красивыми артистками послевоенных лет. Кроме того, Лорен и Лоллобриджида часто конкурировали за роли в фильмах.
Как пишет издание, в 2015 году Лоллобриджида призналась, что их вражду начала Лорен, а сама она считает такое противостояние "очень скучным".
Напомним, Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни вчера, 16 января. Она снялась в десятках фильмов, однако наибольшую известность ей принесло участие в работах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа. Похороны состоятся 19 января. Отпевание Лоллобриджиды пройдёт в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади.