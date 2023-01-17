В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича
Песков отказался комментировать отставку советника главы Офиса президента Украины Арестовича
В Кремле решили не комментировать возможные изменения в кадровом составе властей Украины и, в частности, недавнее прошение об отставке советника главы офиса президента Незалежной Алексея Арестовича.
"Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня стало известно, что Алексей Арестович написал заявление об отставке из-за скандала после его признания о работе украинской системы ПВО.
Wikipedia / Kozubenko