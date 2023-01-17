Фурия из Ozon заперлась в подсобке после нападения на клиентов с ребёнком и истошно орала о смерти

Посетительница Ozon Юлиана, которую неадекватная работница пункта выдачи обматерила, избив её ребёнка, рассказала Лайфу подробности шокирующего инцидента. Фурия кинулась на клиентов с кулаками, досталось маленькому мальчику, которому она разбила губу.

Клиентка Ozon из Нижнего Новгорода, на которую в истерике напала сотрудница, поделилась подробностями скандала. Видео © LIFE

По словам Юлианы, за несколько минут до скандала коллега продавщицы объяснила по телефону, что заказ может получить любой по штрихкоду. Но это не убедило кассиршу. Оказалось, что сотрудница пункта выдачи после нападения на покупателей закатила истерику — пока все ждали полицию, девушка заперлась в подсобке и кричала, что хочет себя убить.

"Она сидела в подсобке, кричала истошно: "А-а-а! За что?" Потом звонила кому-то кричала: "Я боюсь себя убить, я хочу себя убить"... Тут и канцелярские ножи в открытом доступе. Страшно", — рассказывает собеседница Лайфа.

Юлиана признаётся, что сталкивается с неадекватным поведением этой сотрудницы уже не первый раз. Покупательница добавила, что, когда сын попытался защитить маму от разъярённой кассирши, та одной рукой схватила его за капюшон и ударила по лицу, разбив губу.

Представители онлайн-магазина уже принесли свои извинения и уволили работницу. В пресс-службе Ozon также сообщили, что компания постарается компенсировать причинённый ущерб и клиентке, и её ребёнку.