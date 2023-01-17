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17 января, 10:15

Клишас оценил вероятность введения смертной казни в новых регионах России

Клишас: Военное положение не является основанием для отмены моратория на смертную казнь

<p>Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков</p>

Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Военное положение в ряде регионов и на новых территориях РФ не является основанием для отмены моратория на смертную казнь, заявил глава конституционного Комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Так он прокомментировал идею врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого разрешить в регионе смертную казнь за особо тяжкие преступления.

"Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертную казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают", — написал он в телеграм-канале.

Клишас подчеркнул, что Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты.

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К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что в Кремле этот вопрос даже не обсуждается. А председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что, несмотря на призывы некоторых политиков, в России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь.

Ирина Фальке

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