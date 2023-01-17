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17 января, 10:10

Тела всех погибших россиян с упавшего самолёта в Непале доставили в Катманду

В Катманду доставили тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале

В Катманду доставили тела всех четырёх россиян, погибших в результате падения самолёта авиакомпании Yeti Airlines, следовавшего рейсом Катманду – Покхара. Это Елена Бандуро из Москвы, а также семья из трёх человек — Виктория Алтунина, её муж Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Об этом сообщил российский посол в Непале Алексей Новиков.

"Тела россиян вместе с телами всех погибших в Покхаре иностранных граждан уже доставлены в Катманду", — приводит слова дипломата ТАСС.

В Катманду пройдёт окончательное опознание четырёх жертв авиакатастрофы и завершится оформление необходимых юридических документов. Посольство находится в постоянном контакте с семьями жертв трагедии и непальскими властями.

За штурвалом упавшего в Непале самолёта была вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад

За штурвалом упавшего в Непале самолёта была вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад

Напомним, трагедия произошла 15 января. Разбился летевший в Покхару из Катманду самолёт, на борту которого находились 72 человека. Среди них были и четверо россиян. По словам очевидца, пилота из России, лайнер заходил на посадку слишком низко, после чего потерял скорость и завалился на крыло. На месте крушения обнаружены чёрные ящики. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин катастрофы. Также СК РФ завёл уголовное дело по факту гибели россиян.

Обложка ©

twitter/Paras156

Николь Вербер
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