Тела всех погибших россиян с упавшего самолёта в Непале доставили в Катманду

В Катманду доставили тела всех четырёх россиян, погибших в результате падения самолёта авиакомпании Yeti Airlines, следовавшего рейсом Катманду – Покхара. Это Елена Бандуро из Москвы, а также семья из трёх человек — Виктория Алтунина, её муж Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Об этом сообщил российский посол в Непале Алексей Новиков.