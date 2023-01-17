"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 10:20

Путин завтра посетит одно из предприятий ОПК в Петербурге

Песков: Путин во время поездки в Петербург 18 января посетит одно из предприятий ОПК

Помимо мероприятий, посвящённых годовщине прорыва блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин посетит одно из петербургских предприятий оборонно-промышленного комплекса и поговорит с его сотрудниками. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства, комментируя планы Путина на завтрашнюю поездку в Северную столицу.

Основные памятные мероприятия, в которых примет участие Путин, состоятся в первой половине дня. В рамках них президент планирует пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

[президент] посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими", — добавил Песков.

Песков: Путин много раз подробно рассказывал, как его семья жила в блокаду

Песков: Путин много раз подробно рассказывал, как его семья жила в блокаду

Как писал Лайф, о возможном визите Владимира Путина в Санкт-Петербург его пресс-секретарь говорил ещё вчера, однако точно известно не было, состоится ли поездка.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров