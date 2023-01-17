Путин завтра посетит одно из предприятий ОПК в Петербурге

Помимо мероприятий, посвящённых годовщине прорыва блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин посетит одно из петербургских предприятий оборонно-промышленного комплекса и поговорит с его сотрудниками. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства, комментируя планы Путина на завтрашнюю поездку в Северную столицу.

Основные памятные мероприятия, в которых примет участие Путин, состоятся в первой половине дня. В рамках них президент планирует пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

"И [президент] посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими", — добавил Песков.