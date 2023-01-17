На севере Красноярского края произошёл разлив нефтепродуктов
Утечка 15 тонн нефтепродуктов произошла в селе Ярцево на севере Красноярского края
Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов. Как рассказали в Управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности муниципалитета, вылилось 15 тонн топлива.
"На складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация ёмкости, в результате которой произошёл разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн", — сказано в сообщении.
С сегодняшнего дня на территории Енисейского района из-за происшествия введён режим ЧС. Специалисты работают над ликвидацией последствий аварийного разлива нефтепродуктов. Как уточнил в беседе с ТАСС временно исполняющий обязанности директора ООО "Енисейэнергоком" Роман Орищук, разлив топлива составил 10–12 тонн.
Утечка 15 тонн нефтепродуктов произошла в селе Ярцево на севере Красноярского края. Фото © VK / Управление по ГО и ЧС Енисейского района
Ранее стало известно, что Прокуратура Чукотки проверит сведения о появлении нефтяного пятна в Беринговом море. Публикация об этом изначально появилась в социальной сети. Там разместили видео с информацией о месте и дате съёмки. На кадрах заметны радужные пятна на поверхности воды.
Unsplash