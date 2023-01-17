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Опубликовано 17 января 2023, 10:28
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Врачи в бронежилетах достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

В больнице под Белгородом врачи в бронежилетах прооперировали бойца с осколком мины в ноге

Врачи из Петербурга достали осколок мины у солдата ВС РФ. Фото © Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Врачи из Петербурга достали осколок мины у солдата ВС РФ. Фото © Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Петербургские врачи провели операцию в бронежилетах и вытащили из ноги солдата ВС РФ осколок 122-миллиметровой мины, который в любой момент мог взорваться. О героизме медиков говорится на сайте Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Врачи из Петербурга достали осколок мины у солдата ВС РФ. Фото © Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Врачи из Петербурга достали осколок мины у солдата ВС РФ. Фото © Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Врачи именно этого учреждения отправились в служебную командировку в больницу города Валуйки под Белгородом. А 10 января туда поступил российский военнослужащий прямо с фронта. У него были множественные осколочные ранения голеней и бёдер, травма брюшной полости, а в правой ноге застрял торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины. Из-за угрозы взрыва врачи оперировали прямо в бронежилетах.

"Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали сапёры, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений", — уточняется в тексте.

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Ранее военные хирурги Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П.В. Мандрыка провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего – участника специальной военной операции.

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Татьяна Миссуми
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