Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 53%
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране на 53%
В России количество случаев гриппа и ОРВИ выросло на 53% всего за неделю, резко увеличилась также заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", — пояснили в ведомстве.
Чуть меньше пациентов зарегистрировано с диагнозом ковид, заболеваемость им выросла на 40% за тот же период. По итогам второй недели 2023 года в стране коронавирус подхватили более 31 тысячи человек, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее Лайф писал, что в конце зимы в России ожидается пик заболеваемости гриппом В. Он будет тяжело протекать из-за традиционного весеннего ослабления иммунитета и продлится до апреля.
ТАСС / Владимир Смирнов