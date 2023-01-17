Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 53%

В России количество случаев гриппа и ОРВИ выросло на 53% всего за неделю, резко увеличилась также заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", — пояснили в ведомстве.

Чуть меньше пациентов зарегистрировано с диагнозом ковид, заболеваемость им выросла на 40% за тот же период. По итогам второй недели 2023 года в стране коронавирус подхватили более 31 тысячи человек, рассказали в Роспотребнадзоре.