Стали известны даты проведения Московского международного кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль в 2023 году пройдёт с 21 по 27 апреля, организаторы уже открыли приём заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах. К участию допускаются картины, снятые до 1 мая 2022 года.

"Московский международный кинофестиваль пройдёт в этом году с 21 по 27 апреля... ММКФ открыл приём работ на участие в конкурсе 45-го смотра", — говорится в сообщении пресс-службы ММКФ.