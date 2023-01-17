Стали известны даты проведения Московского международного кинофестиваля
Московский международный кинофестиваль пройдёт с 21 по 27 апреля
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Московский международный кинофестиваль в 2023 году пройдёт с 21 по 27 апреля, организаторы уже открыли приём заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах. К участию допускаются картины, снятые до 1 мая 2022 года.
"Московский международный кинофестиваль пройдёт в этом году с 21 по 27 апреля... ММКФ открыл приём работ на участие в конкурсе 45-го смотра", — говорится в сообщении пресс-службы ММКФ.
Лайф рассказывал о городах, в которых снимали нашумевшего "Чебурашку". Среди задействованных локаций дендрарий Сочинского национального парка и местный санаторий Орджоникидзе. Помимо Сочи съёмочная группа посетила ещё три города: Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.