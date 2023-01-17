Медведев вспомнил ёмкое русское слово на "п" для описания главной темы форума в Давосе
Медведев назвал позорищем обсуждение на форуме в Давосе поставок танков Украине
Зампред Совета безопасности РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев назвал позорищем решение участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в первую очередь обсуждать на встрече поставки Украине бронетехники.
"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — написал он в телеграм-канале.
Медведев отметил, что поляки путём создания "танковой коалиции" надеются приблизить "долгожданный раздел Украины на части". В этом случае надо составлять не коалицию, а коллективную бумагу "про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей" и "про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", добавил политик.
Напомним, 16 января в Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. Церемония началась с вручения наград "Кристалл" культурным деятелям. По данным Bloomberg, российские и китайские бизнесмены отказались посещать мероприятие. Сегодня темой форума станет украинский конфликт, выступить должна и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, которую иностранцы уже успели раскритиковать.