Медведев вспомнил ёмкое русское слово на "п" для описания главной темы форума в Давосе

"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — написал он в телеграм-канале.