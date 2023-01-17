Людмила Поргина пришла проститься с Инной Чуриковой и вспомнила самую любимую её роль

"Самая большая её роль, любимая, — это Неле. Неле она играет в "Тиле" ("Тиль Уленшпигель"), для чего она и пришла к нам в театр. Это было необыкновенно, все артисты стояли в кулисах и смотрели, как она репетирует, потому что это не похоже ни на что. <...> Она — гений", — поделилась Поргина.