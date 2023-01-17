Людмила Поргина пришла проститься с Инной Чуриковой и вспомнила самую любимую её роль
Людмила Поргина рассказала Лайфу о любимой роли Инны Чуриковой
Инна Чурикова на сцене театра "Ленком". Фото © "Ленком"
Заслуженная артистка России Людмила Поргина в беседе с Лайфом на церемонии прощания с Инной Чуриковой в московском храме Христа Спасителя назвала любимую роль советской и российской актрисы.
Людмила Поргина рассказала о любимой роли Инны Чуриковой в театре. Видео © LIFE
"Самая большая её роль, любимая, — это Неле. Неле она играет в "Тиле" ("Тиль Уленшпигель"), для чего она и пришла к нам в театр. Это было необыкновенно, все артисты стояли в кулисах и смотрели, как она репетирует, потому что это не похоже ни на что. <...> Она — гений", — поделилась Поргина.
Напомним, 14 января актриса Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Сегодня в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с великой артисткой. Проводить Чурикову в последний путь пришло огромное количество людей: родные и близкие, коллеги и поклонники её творчества, которые принесли множество цветов. Также венки прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.