Монеточка продаёт за 30 млн рассекреченную квартиру в Москве из-за "преследования"

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, выставила на продажу квартиру в Басманном районе Москвы, которую приобрела год назад за 20 миллионов рублей. Об этом пишет Mash и публикует фото.

Объявленная цена недвижимости — 30 миллионов рублей. Такая стоимость объясняется дизайнерским ремонтом, который был сделан в ушедшем году. Соседи рассказали изданию, что регулярно видят потенциальных покупателей с риелторами. По словам последних, хозяева готовы пообщаться по видеосвязи, если у кого-то будут "серьёзные намерения" к приобретению. Продавцами выступают родственники певицы.

Напомним, около года назад певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей. Она расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров. Однако жить там певица отказалась из-за "преследования" после огласки её точного адреса и пообещала продать жильё. А после начала СВО Монеточка с мужем и вовсе уехала из России в Литву. Теперь она даёт концерты за границей, но зарубежная публика уже назвала вокал девушки слабым.